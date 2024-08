Thibaut Courtois savoure son nouveau trophée : "J'ai fait cet arrêt au bon moment"

Thibaut Courtois a remporté la Supercoupe d'Europe avec le Real Madrid hier. Le gardien belge était aux anges après la victoire contre l'Atalanta.

Thibaut Courtois a déjà repris son rythme de croisière au Real : un 22e trophée en carrière, une nouvelle cleansheet (la sixième en six matchs depuis son retour de blessure).

Après la rencontre, le portier de l'UEFA a été interrogé par l'UEFA : "C'est bien de gagner à nouveau un trophée, même si la Ligue des Champions et la Liga sont plus importantes" a-t-il commencé, toujours aussi ambitieux.

"Ce fut un match difficile, l'Atalanta joue un football un peu particulier avec beaucoup de phases d'homme contre homme. Ils ont eu quelques bonnes occasions, dont une que j'ai détournée au bon moment, en début de seconde période. Ensuite, nous avons pu marquer deux fois et gagner le match" a-t-il ensuite expliqué, faisant référence à son splendide arrêt sur une tête de Mario Pasalic.

Le Real inarrêtable cette saison ?

Il semble également ravi de l'arrivée de Kylian Mbappé, déjà buteur pour sa première : "C'est bien plus sympa d'avoir Kylian dans l'équipe que de jouer contre lui. C'est un gars sympathique et normal, il n'a pas du tout l'allure d'une star. Il s'intègre bien dans le groupe et marque immédiatement, ce qui est très positif pour la suite".

"Nous avons une très bonne équipe. Avec les nouveaux renforts, nous devons encore apprendre à nous connaître un peu, mais si nous travaillons dur, tout ira bien" a conclu Courtois, déterminé à remplir encore un peu plus son armoire à trophées.