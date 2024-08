Bryan Heynen est enfin sorti du calvaire, bien plus long que prévu : "Je pensais être rétabli en deux semaines"

Bryan Heynen est enfin de retour, après des mois de galère. Le capitaine de Genk est revenu sur son calvaire, bien plus long que prévu.

Bryan Heynen souffrait d'une pubalgie et n'avait plus joué depuis le dernier match de la phase classique, la saison dernière, contre Westerlo. "On s'est d'abord dit que quelques semaines de repos suffiraient afin de me remettre en forme pour la fin des Play-Offs" soupire-t-il dans les colonnes du Belang van Limburg.

"Mais j'avais ressenti une vive douleur pendant le match au Kuipje et les examens ont confirmé la mauvaise nouvelle. Il s'est avéré que mon adducteur s'était détaché de l'os."

Le calvaire de Bryan Heynen semble enfin terminé

Le capitaine du Racing Genk a finalement dû attendre longtemps, très longtemps. Pour la première fois, il est monté au jeu la semaine dernière, lors de la remontée des Limbourgeois contre le Club de Bruges.

"Je sais maintenant ce que ça fait de jouer au football librement, sans aucune douleur. J'ai réussi à jouer pendant des mois car la douleur s'atténuait après l'échauffement et restait supportable durant les matchs. C'est pourquoi nous avons pensé que deux semaines de repos suffiraient à me remettre à 100%."

"La blessure est guérie, mais rejouer au football après des mois a provoqué une petite douleur secondaire. C'est du passé. Désormais, je peux m'entraîner pleinement et sans aucune douleur. C'est une sensation formidable" a conclu Bryan Heynen.