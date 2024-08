D'indésirable...à titulaire contre l'Union ? Comment cet attaquant de Charleroi revient en force

Charleroi s'est imposé en fin de match dimanche dernier face à La Gantoise. Monté en cours de match, Youssouph Badji a pesé sur la défense des Buffalos.

Charleroi a réalisé une prestation très intéressante face à La Gantoise. Solides défensivement, les Carolos se sont également ménagés de nombreuses occasions, surtout en deuxième mi-temps.

Cela est en grande partie dû à la montée au jeu de Youssouph Badji. L'attaquant sénégalais de 22 ans a eu de nombreuses occasions devant Davy Roef.

Si le gardien de La Gantoise a retardé l'échéance et que Badji a aussi manqué de justesse dans le dernier geste, c'est lui qui a amené le but victorieux des Zèbres en fin de match.

Au vu de son retour qui peut augurer de bonnes choses - son entrée contre l'Antwerp avait déjà été positive -, il pourrait être titulaire ce vendredi face à l'Union. C'est tout le mal que lui souhaite son coéquipier Daan Heymans, unique buteur de la rencontre.

"Youss et moi, on s'entend très bien. Je veux vraiment qu'il marque ce but ce qu'il mérite, parce que ça n'a pas été facile pour lui. Il est notre deuxième attaquant pour le moment. C'est à lui de montrer que le choix du coach sera difficile entre lui et Sylla. Il a déjà montré qu'il peut être important. Il ne baisse pas la tête, il a juste besoin de marquer pour retrouver la confiance."