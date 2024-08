Anderlecht hésite : une cible prioritaire semble ne plus vraiment l'être

Jusqu'à il y a quelques semaines, Jean Butez était en tête des priorités de Jesper Fredberg. Cependant, les choses ont changé ces dernières semaines.

Anderlecht a-t-il vraiment besoin d'un gardien de but ? Jean Butez était cité comme le successeur de Kasper Schmeichel au RSCA, mais depuis le début de saison, Colin Coosemans se débrouille très bien entre les perches, tant avec ses mains qu'au pied.

Au cours des dernières semaines, le gardien de 32 ans a été à chaque fois l'un des joueurs clefs du RSC Anderlecht, notamment à Malines, ce qui a un peu relégué l'option Butez au second plan.

Coosemans, le n°1 d'Anderlecht ?

En effet, Fredberg ne veut pas démarrer de polémique comme la saison dernière avec Maxime Dupé. Celui-ci s'en sortait bien aussi, mais tout le monde savait que Kasper Schmeichel finirait par être le titulaire. Ce serait la même histoire s'il recrutait Butez. Tout le monde sait que le Français ne viendrait pas pour être le second gardien.

En peu de temps passé dans les buts, Coosemans a surpris tout le monde et même convaincu une bonne partie des supporters, semble-t-il. Qui plus est, Jean Butez est très cher pour un gardien de but, et Jesper Fredberg a d'autres dossiers cruciaux sur le feu.

Ca ne veut pas dire que Butez restera à l'Antwerp, où il est mis de côté durant ce mercato. La solution pourrait venir d'Angleterre. Leicester City se cherche encore un gardien et a déjà sondé l'Antwerp pour ses conditions.