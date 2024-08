Il a encore fait sensation en Pro League ce week-end : Matias Fernandez-Pardo intéresse plusieurs clubs !

La Gantoise parviendra-t-elle à conserver Matias Fernandez-Pardo ? L'ailier intéresse plusieurs clubs.

Matias Fernandez-Pardo (19 ans) est un nom qui ne disait pas grand chose au public il y a un an de cela. Mais lors des Europe Playoffs la saison passée, l'attaquant formé à La Gantoise s'est révélé avec des prestations de très haut niveau.

Et il continue cette saison : ce week-end, lors de la large victoire de La Gantoise contre Westerlo (4-1), Fernandez-Pardo a donné un assist et inscrit son premier but de la saison en championnat. De quoi confirmer aux clubs intéressés qu'il est un joueur spécial.

Des clubs intéressés, il y en a : Foot Mercato nous apprend ce lundi que ça "se bouscule" pour l'attaquant gantois. Matias Fernandez-Pardo aurait déjà refusé une offre : celle de Southampton, en Premier League. Mais ce n'est pas tout.

L'AS Rome et l'Eintracht Francfort se seraient également renseignés à son sujet, mais Fernandez-Pardo se concentrerait actuellement sur les rencontres à venir avec Gand. Les Buffalos jouent dans les deux semaines à venir leur saison européenne. Si Gand manque les poules de la Conference League, qui sait si Fernandez-Pardo décidera de partir ou non ?

En 26 rencontres disputées avec l'équipe A de La Gantoise, Matias Fernandez-Pardo a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives. Il est sous contrat à Gand jusqu'en 2026 et sa valeur marchande est estimée à 3 millions d'euros (mais le club en demanderait certainement beaucoup plus). Fernandez-Pardo décidera de son avenir en concertation avec son père, n'ayant signé avec aucun agent jusqu'ici, précise Foot Mercato.