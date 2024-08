Jets de fumigènes vers le terrain, le parcage du Club...et Gustaf Nilsson : l'Antwerp réagit fermement après les débordements de ses supporters

Les supporters de l'Antwerp ont jeté des fumigènes vers la section du Club de Bruges. Ils risquent une lourde sanction, ainsi que le club. L'Antwerp a réagi après ces incidents.

Après le carton rouge donné à Denis Odoi, la situation a dégénéré entre l'Antwerp et le Club de Bruges. Des fumigènes ont été lancées depuis le secteur visiteurs vers le terrain, et certaines sont tombées également dans le secteur des supporters du Club. Deux personnes ont été touchées.

Une autre fusée a manqué de peu l'attaquant du Club, Gustaf Nilsson. L'observateur du match a mentionné l'incident dans son rapport de match et le transmettra à la Chambre Nationale de l'Exclusion Civile et au parquet de l'Union Belge.

ℹ️ Informations RAFCl n.а. incluses dans le rapport de la Jupiler Pro League — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 19 août 2024

Les supporters courent le risque d'une interdiction de stade de plusieurs années, et l'Antwerp pourrait se voir infliger une amende ou jusqu'à trois matchs à huis clos. Le Great Old a d'ores et déjà publié un communiqué à ce sujet.

"Le RAFC condamne fermement le comportement de certains individus, hier dans le secteur visiteurs du stade Jan Breydel", commence le communiqué officiel.

"Lancer des fusées éclairantes est inacceptable, met en danger des personnes et peut avoir des conséquences graves. Nous avons depuis appris qu'heureusement aucun blessé n'est à déplorer."