Un nouveau rôle inattendu pour Toby Alderweireld, qui prépare sa reconversion

Toby Alderweireld a encore l'une ou l'autre belle année devant lui, mais prépare apparemment déjà l'après-carrière. Le défenseur de l'Antwerp va devenir consultant.

Toby Alderweireld (35 ans) sera à partir de la rentrée le nouvel analyste du panel de VTM, et fera ses grands débuts dans ce nouveau rôle à l'occasion de France-Belgique.

Celui que l'on peut désormais appeler ex-Diable Rouge endossera ce costume pour les matchs internationaux et les rencontres de Ligue des Champions.

Alderweireld entame sa dernière année de contrat et, rappelle le Nieuwsblad, a toujours assuré qu'il ne jouerait pas pour un autre club après l'Antwerp. Une retraite en fin de saison semble donc plus qu'envisageable.

Toby Alderweireld avait également déjà fait savoir que le métier d'entraîneur ne l'intéressait pas. En plus de ses activités commerciales, il devrait donc se tourner vers un rôle de consultant... si l'expérience lui plait.

Durant sa carrière, le capitaine du Great Old a disputé 2 finales de Champions League, et sera donc un consultant plus qu'adapté pour les rencontres de la Coupe aux Grandes Oreilles. Il compte également 127 caps avec les Diables Rouges, et on imagine que cela lui fera bizarre de passer de l'autre côté après avoir été cité jusqu'en dernière minute pour participer à l'Euro 2024 !