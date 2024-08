La méthode Wouter Vrancken commence-t-elle enfin à porter ses fruits ? "Je n'avais jamais vu ça auparavant..."

La Gantoise est finalement sortie de sa période difficile en début de saison. La victoire 4-1 contre Westerlo a fait du bien et pourrait bien être le début d'une nouvelle dynamique. Même l'entraîneur Wouter Vrancken était heureux après la victoire.

Wouter Vrancken a vu son équipe montrer de belles choses : "Je suis très satisfait du résultat contre une équipe qui était dans une bonne série de victoires et mérite d'être en tête du championnat. La première demi-heure était vraiment très bonne."

"Ça s'est bien passé dans nos moments de pressing, il y avait beaucoup de mouvement avec le ballon et nous progressons au niveau des connexions sur le terrain. Quand on est récompensé et qu'on peut concrétiser les occasions, c'est très beau à voir. Cela crée de l'espace pour soi-même."

Grâce à cinq minutes folles, pendant lesquelles les Buffalos ont marqué trois fois : "Je n'ai jamais vécu ça. Mais c'est à répéter. Nous étions tout simplement bien dans le match et méritions un but."

"Ensuite, les garçons ont continué à pousser et à avancer. Les nouveaux joueurs ont apporté une nouvelle énergie pour tuer le match. Dans l'ensemble, c'était une belle victoire méritée. Tout le monde est récompensé pour le travail et les progrès qu'ils continuent de réaliser."

D'où vient ce déclic ? Peut-être le match contre Silkeborg y est-il pour quelque chose ? "Je pense que oui, dans le sens où nous pouvons obtenir des occasions si nous montrons de la conviction. La passion qui manquait contre Charleroi était présente contre Silkeborg et maintenant aussi contre Westerlo."