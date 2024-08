Une page de plus se tourne : une légende allemande prend sa retraite internationale

La Mannschaft a séduit son public lors de "son" Euro, et peut désormais regarder avec optimisme vers 2026. Mais ce sera sans Ilkay Gündogan.

Certes, l'Allemagne a été éliminée dès les quarts de finale de l'Euro 2024. Mais la rencontre entre la Mannschaft et l'Espagne est considérée par beaucoup comme le meilleur match du tournoi et la "vraie" finale avant la lettre. Les Allemands, qui restaient sur des années de vaches maigres, semblent enthousiastes concernant leur sélection.

Mais en vue de 2026, l'Allemagne devra faire sans quelques cadres, arrivés au bout du chemin. C'est le cas de Toni Kroos, qui a raccroché les crampons tant en club qu'en équipe nationale. La retraite internationale d'Ilkay Gündogan (33 ans), capitaine durant l'Euro, était pressentie également.

Elle est désormais confirmée. Le milieu de terrain du FC Barcelone a annoncé la nouvelle ce mardi. Gündogan confirme qu'il n'ira pas plus loin, ayant déjà réfléchi avant l'Euro à son avenir et ressentant "une certaine fatigue" dans son corps après plus de 12 ans au plus haut niveau.

Liebes Fußballdeutschland,



nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden.



Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte… pic.twitter.com/IsU4iYCxq0 — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 19, 2024

"Le sommet de ma carrière a clairement été l’immense honneur que j’ai eu l’été dernier de mener l’équipe en tant que capitaine lors de notre Euro 2024 à domicile. Après toutes ces années, nous avons enfin réussi à rendre la nation à nouveau fière - et le fait que j’aie pu y contribuer me rend très heureux", écrit Ilkay Gündogan.

L'avenir en club de Gündogan est également en suspens puisqu'il pourrait quitter le Barça, et que des rumeurs l'envoient à Manchester City (son ancien club) ou en Arabie Saoudite.