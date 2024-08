Voici la sanction proposée à Henry Lawrence, exclu avec le Standard contre Courtrai

Ce dimanche, Henry Lawrence a été maladroitement exclu en première période du côté de Courtrai. Le Parquet a proposé sa sanction.

Combien de temps le Standard va-t-il être privé de Henry Lawrence ? C'est certainement la question qu'Ivan Leko et les supporters se posent depuis ce dimanche. Le défenseur avait été exclu pour une semelle sur El Idrissy sur la pelouse de Courtrai.

Sudinfo nous révèle ce mardi la sanction qui a été proposée par le Parquet de la fédération belge de football au Standard : deux matchs fermes de suspension, assortis d'une amende de 2000 euros.

On ignore si le Standard a accepté cette sanction ou compte aller en appel pour la faire réduire. Lawrence semblait avoir été plus maladroit que mal intentionné sur son geste, ce qui pourrait pousser le Matricule 16 à espérer un peu plus de clémence.

Pour le Professional Referee Department, qui s'est exprimé sur le sujet par la voix de son nouveau patron Jonathan Lardot, le carton rouge était en tout cas justifié par la dangerosité du geste (lire ici). C'est une action dangereuse (...) il plante ses crampons dans le mollet. On voit la cheville se plier, et qu'il appuie totalement sur le mollet. Il n'arrête pas non plus son mouvement".

Après cette expulsion, le Standard a fini par s'incliner (1-0) sur la pelouse des Kerels, encaissant au passage son premier but de la saison.