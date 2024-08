Anderlecht, le Cercle et La Gantoise doivent le faire pour le Roi, la Loi et le Coefficient

Le FC Bruges et l'Union SG savent déjà dans quelle compétition européenne ils évolueront en phase de groupes. Le Cercle, La Gantoise et Anderlecht doivent quant à eux encore faire le job.

La Pro League ne laisse rien au hasard cette saison encore, en laissant le Cercle de Bruges, La Gantoise et Anderlecht au repos ce week-end.

Outre les gains sportifs et financiers pour ces trois clubs, il y a aussi et surtout la question du coefficient belge. D'éventuelles places européennes supplémentaires ou de meilleurs tickets européens pour les 2e et 3e au classement est primordial.

© photonews

Le football belge reste sur quelques bonnes années. Il y a deux saisons, nous avons accumulé pas moins de 14 200 points. Et la saison passée, les équipes de Jupiler Pro League ont grappillé 14 400 points.

Nous sommes donc sur la bonne voie. Actuellement, nous occupons la huitième place au classement de l'UEFA, mais la 7e place est très difficile à aller chercher.

La Belgique ?? est également très bien placée pour marquer gros. Trois équipes sont déjà qualifiées, et les deux restantes ont de bonnes chances de se joindre à elles.



La présence des cinq équipes belges en phase de groupes de la Ligue des champions/Ligue Europa/Conference League est le scénario de base. pic.twitter.com/w3u4vAmMeW— Football Meets Data (@fmeetsdata) 9 juillet 2024

Encore cinq équipes en phase de groupes ?

Trois équipes sont déjà assurées de participer à une phase de groupes européenne. Le Club de Bruges entre en lice en Ligue des champions, l'Union Saint-Gilloise en a été éliminée par le Slavia Prague, mais peut toujours accéder à l'Europa League.

Anderlecht dispute les barrages de l'Europa League, mais passera en phase de groupes de la Conference League en cas de défaite (qui serait une grosse contre-performance). Seuls le Cercle et La Gantoise ne sont pas encore assurés de disputer au moins huit matches européens supplémentaires.

© photonews

Anderlecht pourrait obtenir des points intéressants pour le coefficient contre le Dinamo Minsk, mais il est surtout crucial de suivre les matches du Cercle contre le Wisla Cracovie et de La Gantoise contre le Partizan Belgrade dans les deux semaines à venir.

Angleterre ??‍♂️ 89,160 (+3,428)Italie ? 79,106 (+3,750)Espagne ?? 73,989 (+3,428)Allemagne ? 71,660 (+3,750)France ? 57,950 (+2,785)Pays-Bas ? 54,566 (+2,666)Portugal ?️ 49,961 (+3,900 ?)Belgique ? 43,600 (+2,400)République tchèque ? 36,350 (+2,800)Turquie ? 35,300 (+1,700)— Le coefficient belge (@Coefficient_BE) 16 août 2024

Avec les défaites consécutives de l'Union, la Belgique n'a pas vraiment marqué de points lors des tours préliminaires. Le Cercle y a contribué avec deux victoires et un match nul, tout comme La Gantoise avec trois victoires et un match nul.

Nous en sommes donc à six points, plus le bonus automatique du Club de Bruges en Ligue des champions qui équivaut également à six points. Douze divisé par les cinq équipes européennes donne 2,400 points pour le coefficient. Ce qui nous place actuellement à la modeste 21e place pour cette saison.