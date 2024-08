Le Standard se cherche encore en attaque, mais prépare des solutions : Badamosi arrive, un autre style de buteur souhaité et un mercato en passe de se ficeler

Marlon Fossey relativisait, après la défaite du Standard à Courtrai. Oui, le secteur offensif des Rouches se cherche encore, "mais ça va venir". Pendant ce temps, le club prépare l'arrivée de Mohamed Badamosi, et se verrait bien recruter un autre style d'attaquant pour conclure son mercato.

L'heure n'est pas à l'inquiétude, au Standard, après le 1/6 contre Malines et Courtrai. Réduits à 10 dès la 35e minute au stade des Éperons d'Or, les Rouches ont tenu leur quatrième clean-sheet de rang jusqu'à vingt minutes du terme, et cette frappe de l'entrant Thierry Ambrose. Un motif de (légère) satisfaction pour les Liégeois, fragiles dès qu'un rouage est retiré de la machine.

Un secteur offensif qui se cherche encore

Offensivement, le Standard ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, ce qui était difficile en infériorité numérique, lorsque l'idée de base était déjà de garder un bloc solide et de jouer les transitions. Avec la sortie de l'attaquant, Soufiane Benjdida, pour Boli Bolingoli, et la remise temporaire de Marko Bulat en pointe, l'idée était claire. L'inquiétude n'est donc pas de mise, d'autant que les joueurs de Leko se sont créés quelques situations et centres intéressants, dans la première demi-heure.

"On serait plus inquiet si on ne créait pas. On le fait, mais le plus dur est de marquer. On réfléchit à ce qu'on peut faire, le coach comme nous. Mais on sait que ça va venir. C'est évident qu'on doit devenir meilleur. Même en défense, d'ailleurs.", relativisait Marlon Fossey dans la zone mixte de Courtrai, dimanche.

Matthieu Epolo a fait un match incroyable, cette défaite nous frustre aussi pour lui"

"C'était difficile, à 10 contre 11 pendant une grosse partie du match. C'est difficile de dire qu'on aurait pu faire autre chose. On s'est bien battu, ils marquent tard. On a bien joué, mais on est fâché de ne pas avoir gagné. Quand on prend une carte rouge contre n'importe qui, c'est difficile. Notre gardien a fait un match incroyable, et ça nous frustre aussi pour lui d'avoir perdu ce match."

L'axe offensif n'était donc pas évident à exploiter sur la pelouse de Courtrai, mais il s'agit, tout de même, du point faible des Rouches depuis le début de saison. Ivan Leko l'a dit, l'a répété : la base, c'est la défense et la solidité. Mais ce Standard va devoir, quand-même, et assez rapidement, apprendre à mettre beaucoup plus de pression. Une dernière "poussée" de fin de mercato pourrait-elle aider ?

On ne peut pas espérer qu'il y ait 20 ou 25 attaquants sur le marché"

"On ne se concentre pas sur ça, mais bien sur l'équipe qu'on a. On ne contrôle pas ce qui va arriver, on essaye de devenir meilleur chaque jour et je suis sûr que des nouveaux joueurs viendront."

"C'est toujours mieux d'avoir un noyau profond, toutes les grosses équipes en ont un. Ce serait le cas, avec quelques joueurs en plus. Un attaquant, on ne peut pas espérer qu'il y en ait 20 ou 25 sur le marché. Tout le monde en veut un, et il reste plusieurs semaines avant la fin du mercato."

L'objectif des dix arrivées se rapproche grandement

L'attaque semble être le dernier secteur à renforcer pour que le Standard passe une saison tranquille et puisse régler ses soucis extras sportifs dans un calme relatif. Les recruteurs liégeois sondaient encore récemment le marché, selon nos informations, pour un attaquant de pointe rapide et mobile, tandis que Mohamed Badamosi, qui mesure 1,96 mètre est sur le point de rejoindre le club.

Un profil qui ressemble à celui de Grejohn Kyei, qui pourrait toutefois paraître "petit" à côté de Badamosi avec son mètre 87, tandis qu'il manque encore une doublure au style de Soufiane Benjdida, avec un centre de gravité beaucoup plus bas (1,78 mètre) qui aime prendre la profondeur et les espaces.

Avec cette éventuelle arrivée, tous les postes du noyau principalement utilisés par Leko seraient doublés. En début d'été, le club avait annoncé "une dizaine" de recrues estivales. Mohamed Badamosi sera la neuvième, l'éventuelle doublure de Soufiane Benjdida la dixième. On touche au but... ce qui ne veut pas dire que le club ne restera pas sans surveillance du marché, et d'une opportunité très tardive.