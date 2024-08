Une autre piste abandonnée par Jesper Fredberg et Anderlecht

Le mercato d'Anderlecht n'a pas été aussi actif qu'espéré. Et une nouvelle piste a été abandonnée par Jesper Fredberg.

Ces derniers jours, une rumeur a annoncé l'arrivée de Niklas Dorsch au RSC Anderlecht. Le Sporting s'intéressait bel et bien au milieu défensif allemand, mais Augsbourg n'a pas été très coopératif. Le club allemand ne voulait pas nécessairement le vendre, et en a demandé un gros montant.

Un accord n'est donc pas en vue et Jesper Fredberg a décidé de concentrer son attention sur d'autres dossiers. Un ailier et un meneur de jeu créatif sont clairement la priorité du RSCA en cette fin de mercato, et il s'agit de profil à la fois chers et difficiles à trouver.

Christian Eriksen reste une possibilité à cet égard, et pour le poste d'ailier supplémentaire, de nombreux noms sont déjà passés en revue, dont Ibrahim Salah et Tiago Gouveia. Cependant, il est aussi probable que Fredberg présente un tout autre nom.

Pour le poste de milieu défensif, une opportunité devrait se présenter si le CEO Sports veut encore agir. Mats Rits est toujours là, mais on sait que Brian Riemer aime la concurrence à chaque poste.

Les prix devraient normalement baisser dans les semaines à venir et Fredberg est patient. Cependant, les supporters d'Anderlecht, eux, le sont peu. Heureusement pour la direction Mauve & Blanc, Anderlecht prend des points en attendant !