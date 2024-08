Zeno Van den Bosch sur le départ ? Un club de Serie A s'intéresse au jeune talent de l'Antwerp

Zeno Van den Bosch est l'un des joueurs de l'Antwerp disposant de la plus haute valeur marchande. Une vente pourrait donc s'avérer inévitable.

On le sait : Paul Gheysens est en besoin urgent de liquidités, au point d'avoir vendu récemment son jet privé. L'Antwerp espère être bientôt indépendant des finances de son propriétaire, mais actuellement, la tendance est plutôt à la vente des joueurs les plus cotés du club.

Et parmi ceux-ci, on trouve Zeno Van den Bosch (21 ans), qui n'a plus qu'un an de contrat au Bosuil et est évalué à 6 millions d'euros. Élu Joueur de la saison 2023-2024 par les supporters, Van den Bosch pourrait bien quitter le club en cas d'offre, surtout s'il ne prolonge pas son contrat.

Selon Tuttomercato, l'une de ces offres pourrait venir d'Italie. En effet, Van den Bosch serait sur les tablettes de Parme. Son prix, cependant, pousse le club de Serie A à avoir une shortlist de joueurs parmi lesquels deux autres évoluant en Jupiler Pro League.

Ainsi, Stelios Andreou (Charleroi) et Jarne Spileers (FC Bruges) seraient eux aussi suivis avec attention par Parme. À l'étranger, l'ancienne cible du RSCA Chiquete Orozco (Guadalajara) et Albjan Hajdari (Lugano) sont également cités.

Le mercato pourrait s'accélérer dans les 10 derniers jours, et Jonas De Roeck sait qu'aucun des joueurs de son noyau n'est intransférable. Remplacer Zeno Van den Bosch serait cependant très difficile.