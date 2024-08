Tom Saintfiet nous présente son ancien protégé et prochaine recrue du Standard, Mohamed Badamosi : "Le club m'a contacté pour avoir des informations"

Si vous voulez connaître Mohamed Badamosi, demandez donc à Tom Saintfiet ce qu'il en pense. C'est sous le globe-trotter belge que le futur Rouche a fait ses débuts en sélection gambienne, en 2018. On a donc évoqué, avec lui, l'arrivée de son ancien protégé au Standard.

Le Standard est très proche de tenir sa neuvième recrue de l'été, en la personne de Mohamed Badamosi. Le Gambien de 25 ans arrive en prêt avec option d'achat, depuis Cukaricki.

International à 16 reprises, Badamosi a fait ses débuts en équipe nationale à 19 ans seulement, sous la houlette d'un certain Tom Saintfiet. Quart de finaliste de la CAN lors de la toute première participation de la Gambie, en 2021, l'entraîneur belge connaît très bien la nouvelle recrue des Rouches. L'actuel sélectionneur des Philippines l'a présentée, au micro de Walfoot.be.

Le Standard m'a appelé pour avoir des informations sur Badamosi"

"Je suis très content pour Badamosi, mais aussi pour le Standard. Je pense que c’est un bon choix pour le club. J’ai vu les demandes de Leko dans les médias concernant le style de jeu, et le Standard m’a aussi appelé pour avoir des informations. Je connais bien Badamosi, je pense qu’il a toutes les qualités pour les aider à créer des occasions et marquer."

"Le Standard est un grand club, qui n’est pas dans une période facile, mais qui est toujours un grand club avec des supporters fantastiques, et dans lequel les attentes sont très hautes. Ça doit toujours être l’ambition d’un joueur, de jouer dans un tel club. Il a les qualités pour réussir, mais tout dépend de comment l’entraîneur travaille avec le joueur, s’il utilise ses qualités ou non."

Un joueur directement fit en attaque : ce dont Ivan Leko avait besoin

Si ses statistiques avec Courtrai (1 but en 34 matchs) ont fait ricaner, Badamosi a d'autres qualités, selon Saintfiet. Un joueur qui sait s'inscrire dans un collectif et, surtout, garder le ballon en attaque, ce que le Standard ne parvient pas du tout à faire en ce début de saison, et encore plus lorsqu'il est mis sous pression.

"C’est un joueur costaud, très grand. Un vrai athlète. Il est toujours « top fit », tout le temps. Il peut garder le ballon, c’est un réel point d’ancrage. Mais c’est aussi plus que ça. Pour un joueur de sa taille, il est très rapide. Il peut courir, faire le pressing, jouer les contre-attaques. Ce n’est pas juste un joueur qui reste dans le rectangle. Il a beaucoup de qualités qui peuvent aider le Standard, il peut jouer de manières différentes, dans plusieurs systèmes différents."

"La contre-attaque et le jeu en transition, c’est bien pour lui. On a joué dans ce système pendant six ans en Gambie. Il garde le ballon, fait des bonnes courses, crée de l’espace pour les autres joueurs. Je ne sais pas comment il jouait en Arabie Saoudite (NDLR : il était prêté à Al-Hazem, la saison dernière), mais il jouait comme ça avec la Gambie, et si le Standard veut jouer en transition, c’est un bon système pour lui."

Mohamed Badamosi, un joueur qu'il ne faut pas uniquement juger à ses statistiques

Un coup qui a, premièrement, surpris, mais qui pourrait finalement être bien senti. Le Standard a besoin de renforts spécifiques en attaque, va débourser 75.000€ pour se faire prêter le joueur, avec une option d'achat évaluée à 500.000€. Un coup nécessaire, bon marché, et qui pourrait surprendre, selon Tom Saintfiet.

"Je suis certain qu’il fera de bonnes performances avec le Standard, comme ça a été le cas avec Cukaricki (12 buts en 34 matchs de championnat). Il peut marquer de la tête et du pied, mais il ne faut pas juste le juger à ses statistiques. Il laisse les autres marquer, et pas seulement avec des assists, mais aussi en créant de l’espace pour eux."

"C’est un joueur qui aide beaucoup, qui ne va pas marquer vingt buts, mais qui en marquera quelques-uns, et qui laisse les autres jouer et qui est utile avec son pressing et ses quelques assists. Sa période à Courtrai n’est pas révélatrice de ses qualités."

*Une deuxième partie de notre entretien avec Tom Saintfiet sera à retrouver très bientôt sur Walfoot.be.