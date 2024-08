🎥 Une compilation... d'erreurs : le très mauvais match d'un joueur d'Anderlecht face au Dinamo Minsk

Le RSCA n'a pas disputé un bon match face au Dinamo Minsk, mais est reparti avec les trois points. Le match de Mats Rits, cependant, en a inquiété quelques uns.

On sait que Brian Riemer aimerait pouvoir compter sur un milieu de terrain plus créatif, et cherche encore la solution idéale.

Mais au poste de n°6, pour le moment, Mats Rits est la seule option purement défensive à sa disposition, en attendant un éventuel renfort.

Rits, cependant, réalise un début de saison plus que moyen. Imprécis à la relance, peu en harmonie avec ses coéquipiers, il manque aussi de l'impact qu'un Majeed Ashimeru amène quand il est totalement fit. Et à Mezokovesd, où le RSCA affrontait le Dinamo Minsk, Mats Rits n'a pas gagné de points.

Un supporter d'Anderlecht peu satisfait a ainsi réalisé une compilation des actions de Mats Rits face au Dinamo... et elle n'est pas flatteuse.

On y voit ainsi le milieu de terrain enchaîner les chandelles et les longues passes ratées, sur fond de musique de Benny Hill. Le genre de compilation que Brian Riemer a certainement déjà analysé, et même montré à son joueur... en espérant qu'il fasse mieux à l'avenir.