La Gantoise est parée : le remplaçant potentiel d'Archie Brown est déjà là

Archie Brown est très coté sur le marché des transferts, et La Gantoise se prépare donc à un départ, cet été ou plus tard. Et dans ce cas de figure, son remplaçant est déjà là !

La Gantoise a annoncé ce samedi la signature du défenseur latéral gauche Tiago Araujo (23 ans), qui débarque en provenance d'Estoril. Araujo signe pour quatre ans à Gand, contre une somme estimée à 2 millions d'euros. Tiago Araujo a fait toutes ses classes à Benfica, où il a évolué jusqu'en Youth League et en U23, y disputant également 21 minutes avec l'équipe A en Coupe du Portugal en 2020. En 2022, il rejoignait Estoril, où il a disputé 68 matchs pour 4 buts et 4 assists. Arnar Vidarsson, directeur sportif de La Gantoise, s'est dit ravi de pouvoir compter Tiago Araujo dans ses rangs. "Tiago est un arrière gauche doué techniquement,avec une bonne qualité de passe du pied gauche. C'est un joueur qui peut amener beaucoup d'énergie à l'équipe". Araujo devrait à terme devenir le remplaçant d'Archie Brown, titulaire indiscutable à gauche mais évalué à 5 millions d'euros et qui peut compter sur énormément d'intérêt étranger. 𝘽𝙚𝙢-𝙫𝙞𝙣𝙙𝙤 𝙖 𝙂𝙖𝙣𝙩𝙚, 𝙏𝙞𝙖𝙜𝙤! 🇵🇹



MEER | https://t.co/Z483NVxl2D pic.twitter.com/KaVEBbcEpO — KAA Gent (@KAAGent) August 24, 2024