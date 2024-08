Le transfert de Jonathan Legear au Standard aurait dû ne jamais se réaliser : "Peut-être que ma carrière se serait arrêtée plus vite que prévu"

Jonathan Legear a raccroché les crampons il y a quelques semaines. Il est aujourd'hui directeur technique à Verlaine.

En février 2015, Jonathan Legear a quitté Blackpool pour signer au Standard. Deux ans et demi l'attendaient à Liège, avec notamment ce but symbolique face à Anderlecht, son ancien club.

Jona explique pourtant à La Dernière Heure que tout était prêt pour qu'il signe...ailleurs : "Quand j'ai quitté Blackpool, je devais signer à Ujpest. Tout était ok et puis j'ai appelé Roland Duchatelet le jour où j'avais mon billet d'avion. Je lui ai dit que j'avais beaucoup voyagé, je voulais être près de ma famille avec mon fils qui était petit".

La situation était délicate : "Je lui ai dit que je ne voulais pas aller à Ujpest. Et que la meilleure option pour moi, c'était d'aller au Standard pour me laisser le temps de revenir. Il m'a dit : "Non, pas possible, mon fils (Roderick Duchatelet, le président d'Ujpest) va être déçu"" explique-t-il.

"Après 20 minutes, il a fini par me dire que j'avais raison, il allait appeler Bruno Venanzi et Axel Lawarée. C'était un ascenseur émotionnel. Peu de temps après, j'ai été élu joueur du mois par les supporters en participant aux Playoffs 1 avec des assists et un but. Cela m'a donné la chance d'y rester trois ans" se souvient-il.

Tout tient donc à très peu de choses : "Si je n'avais pas pris mon téléphone, je me serais retrouvé à Ujpest et peut-être que ma carrière se serait arrêtée plus vite que prévu".