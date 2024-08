Officiel : Yannick Carrasco rejoint par une ancienne forte tête anderlechtoise en Arabie Saoudite

Al-Shabab continue de faire son shopping en Europe. Le club a officialisé l'arrivée de Wesley Hoedt.

Il y a un an et demi, Wesley Hoedt quittait Anderlecht pour Watford après des désaccords avec le staff technique mauve. En Angleterre, le grand néerlandais est resté fidèle à lui-même, en étant capable d'enchaîner un lob du milieu de terrain et un but contre son camp.

Après plus de 60 matchs pour les Hornets, l'ancien de la Lazio, de Southampton, de l'AZ, mais aussi de l'Antwerp, quitte Londres. A 30 ans, il va s'offrir une expérience lucrative.

From the Tulips 🌷

To the Palms 🌴



Welcome Wesley Hoedt 🇳🇱

to the Kingdom of Palms 🇸🇦 pic.twitter.com/tacWweg00x — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) August 23, 2024

Hoedt a en effet signé à Al-Shabab. "Des Tulipes aux Palmiers" l'a accueilli son nouveau club. La saison passée, Al-Shabab a terminé huitième du championnat d'Arabie Saoudite.

Il y retrouvera un certain Yannick Carrasco dans l'effectif. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Atletico Madrid, le Diable Rouge dispose toujours de trois ans de contrat en Arabie Saoudite.