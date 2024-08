Coup gagnant pour le RWDM : avec un premier but de l'ancien Rouche Ilyes Ziani, Molenbeek s'impose sur la pelouse de Lommel

Accroché par le Patro Eisden lors de la première journée, le RWDM a accroché son premier succès de la saison, ce dimanche, sur la pelouse de Lommel.

Rétrogradé en Challenger Pro League au terme de la saison dernière, le RWDM avait commencé son exercice par un partage, au stade Edmond Machtens, contre le Patro Eisden.

Ce dimanche, c'est sur la pelouse du SK Lommel, un outsider à la promotion en D1A, que les joueurs de Yannick Ferrera se déplaçaient. Et ils ont accroché leur premier succès de la saison.

Ilyes Ziani permet au RWDM de s'imposer sur la pelouse de Lommel

Un seul et unique but, dans cette rencontre, marqué par un joueur arrivé à Molenbeek il y a moins d'un mois. Sur un service de Gaëtan Robail, c'est Ilyes Ziani, déjà titulaire au premier match, qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Membre du deal "Ilay Camara", tout comme Noah Dodeigne, resté sur le banc, Ilyes Ziani pourrait, à 21 ans et après deux saisons professionnelles dans les jambes, véritablement éclore sous les couleurs du RWDM, cette saison.

En fin de rencontre, Molenbeek a fait le break et a tué tout suspense, via Robail, le passeur sur le premier but. Battu à Beveren lors de la première journée, Lommel subit une deuxième défaite de rang. Le RWDM compte donc quatre points sur six.