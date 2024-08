Faut-il s'inquiéter pour l'Union Saint-Gilloise ? "Nous sommes dans le top 5" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

L'Union Saint-Gilloise a partagé (0-0) à Saint-Trond. L'équipe se cherche encore cruellement.

Mohamed Amoura, Gustaf Nilsson et Cameron Puertas partis (ou en passe de le faire), Christian Burgess, Alessio Castro-Montes, Henok Teklab et Kevin Rodriguez blessé : même pour un collectif comme l'Union, les absences commencent à peser pour l'Union.

Malgré tout, les supporters en attendent plus : "Dans le contexte actuel, il faut faire en fonction du caractère et de la mentalité. Je ne peux pas blâmer mes joueurs dans ce domaine, ils ont parfait collectivement" explique Sébastien Pocognoli après la rencontre.

De la bonne volonté mais beaucoup d'imprécisions

L'entraîneur unioniste relativise : "Des joueurs qui n'étaient même pas dans la sélection la semaine dernière ont montré beaucoup de personnalité, ou même quelqu'un comme Guillaume François, qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Mais bien sûr, nous devons faire beaucoup mieux dans certaines situations".

Pocognoli garde espoir : "Nous avons continué à essayer et c'est frustrant, car les garçons méritaient beaucoup plus. apporter maintenant avec ce noyau, c'est positif pour l'avenir. Quand vous voyez ce qu'on parvient tout de même à faire avec le noyau actuel, c'est positif pour la suite. Nous avons tout de même huit points et nous sommes dans le top cinq".

Le T1 saint-gillois en est conscient : l'équipe limite les dégâts et se donne du temps. Mais attention tout de même à ce que cette période de rodage ne dure pas trop longtemps.