"Here we go !" : accord verbal et visite médicale en approche pour Arthur Vermeeren !

Alors que l'on pensait qu'il pourrait se diriger vers une place de titulaire après six mois d'adaptation, Arthur Vermeeren ne faisait pas vraiment partie des plans de Diego Simeone pour cette prochaine saison.

Cinquième choix au milieu de terrain, le jeune Diable Rouge s'est progressivement dirigé vers un départ, sous la forme de prêt, la semaine dernière. Plusieurs écuries étaient dans la course, dont Valence, le Bayer Leverkusen et Marseille.

Mais un prétendant s'est rapidement montré plus concret que les autres : le RB Leipzig, désireux d'enrôler le joueur de 19 ans en prêt... avec option d'achat, ce qui n'était pas réellement prévu dans les plans de base.

Après quelques jours de discussions, les différentes parties sont parvenues à un accord, en ce début de semaine, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano.

Arthur Vermeeren aurait reçu l'autorisation de s'envoler vers l'Allemagne afin de passer sa visite médicale. Le Diable va donc retrouver ses compatriotes Loïs Openda et Maarten Vandevoordt sous la forme d'un prêt avec option d'achat, qui pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont respectées.

