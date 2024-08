Bonne nouvelle pour Colin Coosemans ? A nouveau recalé pour un gardien, Anderlecht a redéfini ses priorités

La question des gardiens est un sujet épineux du côté du RSC Anderlecht. Les Bruxellois doivent encore décider quel sera le statut de Colin Coosemans cette saison.

Le RSC Anderlecht a assurément de nombreux dossiers à finaliser d'ici la fin du mercato estival, qui fermera ses portes le 4 septembre prochain.

Les Mauve et Blanc et leur directeur sportif Jesper Fredberg doivent également prendre une décision concernant le poste de gardien de but.

Depuis le début de la saison, c'est Colin Coosemans qui a été promu titulaire suite au départ de Kasper Schmeichel. Le gardien de 32 ans apporte pour l'instant satisfaction.

Colin Coosemans finalement gardien titulaire d'Anderlecht ?

Alors qu'Anderlecht avait ciblé des noms tels que Jean Butez ou Odysseas Vlachodimos pour prendre la place de titulaire, Het Laatste Nieuws explique que le club aurait changé d'avis.

Anderlecht serait désormais à la recherche d'un gardien remplaçant, laissant ainsi la place de numéro 1 à Coosemans. Le RSCA aurait été recalé pour Jay Gorter, 3e gardien de l'Ajax. Cela implique également que Mads Kikkenborg pourrait partir cet été.