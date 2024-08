Davy Klaassen à Anderlecht ? Voici vraiment ce qu'il en est !

Le RSC Anderlecht est toujours à la recherche d'un milieu de terrain. Ils s'intéresseraient désormais à Davy Klaassen, libre de tout contrat.

Le dossier d'un nouveau milieu de terrain est toujours très important au RSC Anderlecht. Les Bruxellois ont récemment été liés à Christian Eriksen.

Cependant, il y a de moins en moins de chances que le Danois signe au RSCA. La direction sportive et Jesper Fredberg cible alors d'autres profils.

Davy Klaassen vers le RSC Anderlecht ?

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le nom de Davy Klaassen aurait alors été coché par Anderlecht dans cette fin de mercato.

L'ancien international néerlandais (41 sélections, 10 buts) est sans club depuis la fin de son contrat avec l'Inter Milan. Il a notamment évolué à l'Ajax, Everton ou encore le Werder Brême durant sa carrière.

Klaassen, désormais âgé de 31 ans, serait intéressé par rejoindre le projet d'Anderlecht. Une information que nous sommes désormais en mesure d'infirmer.

Selon nos informations, il n'y a absolument aucun intérêt de la part d'Anderlecht pour Davy Klaassen. Anderlecht recherche un numéro 6 plus joueur et Klaassen ne correspond pas au profil recherché.

Le Néerlandais de 31 ans évolue plus haut sur le terrain et a été proposé à Neerpede, mais cela a été rapidement rejeté. Le fait qu'il soit disponible gratuitement n'a pas joué de rôle. À sa position, ils disposent déjà de Verschaeren, Stroeykens, Ashimeru et Leoni qui remplissent bien le rôle.