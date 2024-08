L'affaire réglée une fois pour toutes ? Le PSV envoie un signal clair aux clubs intéressés par Johan Bakayoko

Johan Bakayoko est cité dans de nombreux clubs lors de ce mercato estival. Cependant, le PSV ne compte pas le laisser partir aussi facilement.

Johan Bakayoko a connu une superbe ascension. Le jeune Diable Rouge de 21 ans s'est révélé la saison dernière sous les couleurs du PSV Eindhoven.

Lors de ce mercato estival, Bakayoko concentre beaucoup d'intérêt. Il est cité sur les tablettes des plus grands clubs d'Europe. Cependant, la seule offre qui serait arrivée sur la table aurait été de la part de Nottingham Forest et aurait été refusée.

Cependant, l'Arabie Saoudite et ses richissimes clubs serait également venue aux nouvelles. On a récemment évoqué une approche venant d'Al-Hilal.

Bakayoko ne compte pas partir aussi facilement. Un départ ne se fera qu'en cas d'offre rencontrant totalement ses exigences, qui sont élevées.

Comme l'explique le Nieuwsblad, le PSV aurait proposé à Johan Bakayoko d'améliorer et de prolonger son contrat jusqu'à la mi-2026 ou la mi-2027. Ce qui renforcerait d'autant plus la position du joueur et du club dans les négociations, et rendrait encore plus compliqué un départ en cette fin de mercato.