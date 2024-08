Le RFC Liège arrache son premier point de la saison mais reste en rodage

Le RFC Liège a partagé (0-0) contre Beveren. La première victoire de la saison attendra.

Après les gifles reçues face à Eupen (0-3) et chez les U23 de Genk, le RFC Liège avait à coeur de serrer les boulons contre Beveren. Plusieurs changements dans le onze de Gaëtan Englebert : Flavio Da Silva remplaçait Benoit Bruggeman. Théo Pierrot et Lucca Lecker renvoyaient également Abian Arslan et Stefano Marzo sur le banc.

Les Sang et Marine ont réalisé un match solide : malgré la domination territoriale des visiteurs (60% de possession à Beveren), le RFC Liège a tenté 20 frappes, mais n'a cadré que trois fois.

A une demi-heure de la fin, les Liégeois se sont même retrouvés en supériorité numérique suite à l'exclusion de Jay-Dee Geusens, l'ancien espoir du Racing Genk.

Mais cela n'a pas suffi au RFC Liège de s'imposer. A défaut de décrocher sa première victoire, l'équipe récolte son premier point. Le weekend prochain sera dédié à la Coupe, avec la réception d'Elsaute, surprise des premiers tours.