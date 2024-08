Mauvaise nouvelle pour Lukaku ? Celui qu'il devait remplacer... n'est pas parti

Il y aura de la concurrence à Naples cette saison. Romelu Lukaku arrivait pour renforcer l'attaque, mais Victor Osimhen devait surtout partir... et est finalement resté.

Heureusement pour Romelu Lukaku que les parties concernées n'ont pas attendu le départ de Victor Osimhen pour finaliser son transfert. On le sait, pendant longtemps, il semblait que le départ de Lukaku pour Naples dépendait de la vente d'Osimhen, potentiellement à Chelsea.

Finalement, Chelsea et le Napoli se sont mis d'accord concernant le transfert du Belge, indépendamment de la vente de Victor Osimhen. Les deux dossiers étaient dès lors distincts, et Lukaku a enfin pu rejoindre Antonio Conte.

Mais Naples s'attendait tout de même à vendre Victor Osimhen, qui aurait fait rentrer énormément d'argent dans les caisses. Antonio Conte, lui, ne compte pas sur le Nigérian - c'est bien pour ça qu'il a fait venir Romelu Lukaku, clairement "son" transfert, et les deux hommes ne semblent pas compatibles.

Osimhen reste à Naples

Chelsea et Naples n'ont finalement trouvé aucun accord... et dans la dernière ligne droite, Aurelio De Laurentiis, le président des Partenopei, a refusé une ultime offre, révèle la Gazzetta dello sport. Elle émanait d'Arabie Saoudite : Al-Ahly voulait Victor Osimhen et a proposé 70 millions d'euros (et un salaire annuel de 40 millions).

Trop peu pour De Laurentiis, qui en demande plus de 100. Et donc, Victor Osimhen, clairement écarté du projet de Conte, se retrouve coincé à Naples avec un salaire de 11 millions d'euros par an et un Romelu Lukaku dans les pattes.

Est-ce viable, pour le Napoli, de mettre complètement au placard Osimhen, qui risque dès lors de voir sa valeur marchande baisser drastiquement d'ici à janvier ? Peut-être pas. Il reste une solution : qu'un autre club d'Arabie Saoudite vienne, d'ici au 2 septembre, offrir un montant jugé acceptable par le président napolitain...