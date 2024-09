Le problème offensif devient urgent à régler, au Standard... mais comment ? "C'est dommage, on a les joueurs pour le faire"

Le Standard a clairement manqué d'audace et de personnalité, à Louvain. "Tout donner" est plus que jamais la devise, à Sclessin, mais ce ne sera pas toujours suffisant. Les Rouches sont à la recherche d'un fond de jeu, qui n'existe, pour le moment, pas.

La dynamique semble retombée, au Standard, après quelques premières journées encourageantes. Après le 4/6 inaugural, c'est un 4/12 pour les Rouches d'Ivan Leko, et on ne voit pas grand-chose, sur le terrain.

Le Standard ne se procure, quasiment, aucune occasion. À Louvain, la statistique était frappante : 0 tir cadré. Les meilleures opportunités, pour les Rouches, furent les quelques ballons arrêtés bien brossés par Marko Bulat. Parce que dans le jeu, c'était le néant... comme la semaine dernière contre le Beerschot, avant l'exclusion. Là aussi, 0 tir cadré dans les 60 premières minutes.

Le Standard est en recherche de fond de jeu

Alors, comment régler le problème ? Les offensifs du Standard doivent encore créer des automatismes, mais les longs ballons aériens à répétition vers le frêle Soufiane Benjdida n'amèneront jamais grand-chose, sauf si ledit ballon surmonte et dépasse la défense adverse. Il va donc falloir créer beaucoup plus de jeu, ce que notait aussi Nathan Ngoy après le coup de sifflet final à Louvain.

"On n'était pas assez bon avec le ballon. On a manqué d'audace, on n'a pas assez osé alors qu'on a les joueurs pour le faire. Dommage, car il y avait la place. Ça nous apprendra à oser quitte à rater, ça rentrera un jour ou l'autre."

© photonews

L'audace, elle est parfois venue du défenseur central, qui a tenté de peser offensivement. Mais à lui seul ou presque, depuis sa position, impossible de réellement peser. La personnalité, dans le triste Standard de samedi, venait aussi de Nathan Ngoy.

Tout donner ne sera pas toujours suffisant

Malgré son transfert avorté du côté de Luton Town, le jeune Rouche a livré une bonne prestation, et fut le meilleur dans l'arrière-garde liégeois. Solide, pour un joueur qui connaissait sa première titularisation en Pro League depuis... le 20 décembre dernier, et sa sortie prématurée à Malines lui causant plus d'une demi-année de convalescence.

"J'étais un petit peu déçu en début de semaine, c'est normal, ce n'est jamais évident d'avoir un transfert avorté. Mais dans le foot, il n'y a pas le temps, il faut tourner le bouton. Le coach et l'équipe m'ont soutenu, je donnerai toujours tout pour mon équipe de cœur et je serai toujours là. Ils m'ont constamment soutenu et je ne l'oublierai pas."

Tout donner, le Standard l'a encore fait, à Louvain. Mais ce ne sera pas à chaque fois suffisant, comme souvent à l'extérieur, où le Standard n'a plus gagné depuis le mois de septembre 2023. Et chez un Dender en pleine bourre et actuel co-leader de Pro League, il faudra autre chose pour inverser la statistique après la trêve internationale. D'ici là, un nouvel attaquant aura peut-être rejoint Sclessin...