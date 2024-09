Les retrouvailles avec les Diables se profilent : Deschamps appelle un revenant et un petit nouveau pour pallier deux forfaits

Lundi prochain, les Diables Rouges défieront la France en Ligue des Nations. Nos voisins devront composer sans deux joueurs, forfaits pour le rassemblement.

Entre voisins, on ne se quitte plus. Quelques semaines à peine après le huitième de finale de l'Euro, les Diables Rouges vont retrouver la France dans une semaine. La rencontre, qui se tient dans le cadre de la Ligue des Nations, aura lieu à Lyon.

Comme Domenico Tedesco, Didier Deschamps a annoncé sa sélection il y a trois jours. Mais deux joueurs doivent déclarer forfait et n'accompagneront pas le groupe.

Wesley Fofana (Chelsea) et Ferland Mendy (Real Madrid) sont blessés et doivent faire l'impasse. Une vraie déception pour le dernier cité : 29 ans, Mendy ne compte toujours que six titularisations avec les Bleus. La faute à la concurrence, mais aussi à certaines blessures récurrentes.

Deux renforts en défense

Pour les remplacer, la Fédération Française a annoncé aujourd'hui que Lucas Digne et Loïc Badé rejoindraient le groupe. Digne n'avait plus été appelé depuis deux ans, il va donc croiser le fer avec Amadou Onana et Youri Tielemans, ses deux coéquipiers à Aston Villa.

Il s'agit en revanche d'une grande première pour Badé. Le défenseur central de 24 ans évolue au FC Séville, il a notamment participé aux Jeux Olympiques sous les ordres de Thierry Henry cet été.