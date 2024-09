Surprenant : Genk en concurrence...avec le PSG pour un prodige âgé de 16 ans

Outre son équipe première, le Racing Genk est également actif au sein de son effectif U23, les Jong Genk.

Evoluant en Challenger Pro League (D1B), ils sont le tremplin pour de nombreux jeunes désireux d'atteindre un jour l'équipe A.

C'est dans cette optique que le KRC Genk s'intéresse à Djoully Nzoko, jeune ailier droit âgé seulement de 16 ans.

Nzoko évolue en Finlande, au FC Inter Turku. Il a déjà joué 22 rencontres avec l'équipe A, marquant 6 buts et donnant 2 assists.

Selon les informations du journaliste belge spécialisé en transferts Sacha Tavolieri, Nzoko serait également suivi par le PSG.

