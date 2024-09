La nouvelle frasque de John Textor, qui aurait mis sous forte pression l'un de ses joueurs : "Il a été aperçu en pleurs"

John Textor est décidément un personnage à part. Le président du RWDM et de l'OIympique lyonnais aurait mis un sacré coup de pression à son joueur, Ernest Nuamah.

Rappelez-vous l'été dernier : le RWDM faisait les gros titres en recrutant Ernest Nuamah. Le joueur ghanéen "rejoignait" le club bruxellois pour...25 millions d'euros.

Bien évidemment, cela n'était qu'une opération financière de la part du président John Textor afin de prêter le joueur à Lyon et de s'éviter des soucis de la part de la DNCG française.

Un an plus tard, Nuamah était très proche de déjà quitter l'Olympique lyonnais et de signer en Angleterre, à Fulham. Le transfert était en passe de se réaliser, pour une somme de 19 millions d'euros.

Mais comme l'explique L'Equipe, l'opération ne s'est pas faite. Nuamah s'est en effet senti poussé vers la sortie et aurait très mal vécu la pression mise par John Textor pour qu'il signe à Fulham.

Nuamah, séduit par le projet lyonnais, était désireux de rester et comptait même y acheter une maison. Il aurait été vu en pleurs avant sa visite médicale. Il se serait alors volatilisé sans donner de nouvelles après l'examen. Textor aurait dû lui envoyer une lettre d'excuses pour le faire revenir.