Le Standard est-il à sa place ? "Leko ne peut pas se permettre de minimiser les défaites à Louvain et à Courtrai"

Le début de saison du Standard a été bon et même au-delà des espérances. Mais les derniers matchs font tache.

En ne concédant qu'un but sur ses cinq premiers matchs, le Standard a surpris, compte tenu des circonstances extrasportives. Mais les défaites à Courtrai et à Louvain ont fait revenir les premières critiques envers Ivan Leko.

Marc Wilmots a tenu à défendre le bilan du Croate sur le plateau de La Tribune : "C’est quand même remarquable ce qu’il a réussi à faire, je ne vais pas dire avec un minimum de qualité, mais les joueurs ont pris confiance. Quand tu n’as pas beaucoup d’argent, tu construis et ce qu’a fait Leko jusqu’à maintenant, c’est chapeau. Il retire le maximum".

Philippe Albert n'est pas aussi optimiste sur la situation des Rouches. L'équipe n'a marqué qu'un but de plein jeu en six matchs (face au Club de Bruges). Pour lui, l'arrivée de Mohamed Badamosi ne risque pas de changer complètement la donne.

Des soucis offensifs criants

"Il leur fallait un buteur, ils sont allés chercher Badamosi, c’est un but en 36 matchs à Courtrai… J’espère qu’ils me donneront tort" déclare-t-il. Avant de revenir sur Leko : "Jusqu’à présent, il avait été très bon dans sa communication. Par contre, minimiser les défaites à Louvain et à Courtrai, le Standard ne peut pas se le permettre".

Swann Borsellino est lui aussi partagé : "Tu ne peux pas faire une saison satisfaisante en marquant aussi peu. Il faut qu’il y ait un déclic. Mais je trouve que c’est assez sain pour un coach comme Leko sur cette saison où on a l’impression qu’il recommence à nouveau de zéro, de bâtir en voulant concéder le moins de buts possible". Les prochaines semaines devraient permettre de trancher entre le verre à motié vide et à moitié plein.