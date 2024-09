Le Standard pousse Arnaud Bodart...et deux autres joueurs vers la sortie pour pouvoir encore transférer

Le mercato n'est pas encore fini au Standard. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées.

Avec 9 arrivées et 11 départs (sans compter les joueurs dont le prêt s'est terminé), le Standard s'est montré très actif cet été. Mais la dernière ligne droite du mercato devrait encore réserver du mouvement.

Les Rouches se cherchent encore notamment un attaquant et poussent pour Sunusi Ibrahim, un Nigérian actif en MLS. Mais pour lui comme toute autre recrue, la direction liégeoise doit encore dégraisser. Sans quoi il sera complexe de payer les salaires des nouvelles recrues.

Le temps presse pour le Standard

Sacha Tavolieri explique ainsi que le noyau arrive pratiquement au plafond de la masse salariale prévu par les propriétaires américains. La direction travaille encore sur le départ de trois joueurs.

Le premier est évidemment Arnaud Bodart. Même si Matthieu Epolo ne rassure pas encore totalement, Bodart ne rentre plus dans les plans et doit être vendu. Les dirigeants négocient également pour céder Abdoul Tapsoba au club bosnien de Banja Luka et travaille à une solution pour Stipe Perica, bien que les prétentions salariales du joueurs refroidissent certains candidats.