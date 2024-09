Le Standard va enfin se débarrasser de Stipe Perica : une nouvelle positive pour les Rouches, à plusieurs égards

Stipe Perica est, enfin, sur le point de quitter le Standard. Un départ attendu depuis longtemps par la direction, qui va permettre aux Rouches d'essayer l'un ou l'autre coups en cette fin de mercato.

Les supporters les plus assidus du Standard attendaient ça depuis longtemps, les suiveurs plutôt "à distance" pensaient même peut-être qu'il était déjà parti. Non, Stipe Perica traînait toujours bien au centre d'entraînement des Rouches, mais plus pour très longtemps.

L'attaquant croate, que la direction essaye de convaincre de quitter Sclessin depuis, au moins, douze mois, s'est mis d'accord avec un autre club et va accepter de rompre son contrat en bords de Meuse. Après ses contacts dans certains pays du Moyen-Orient, c'est finalement un retour au pays et une arrivée à Rijeka qui est à l'ordre du jour. L'attaquant de 29 ans y signera un contrat de deux ans, assorti d'une troisième en option.

Le départ de Perica, une nouvelle position à tous points de vue pour le Standard

Une nouvelle vue de manière positive au sein du Matricule 16, à plusieurs égards. Stipe Perica était, malgré son faible rendement de 6 buts et 2 passes décisives en 38 matchs, l'un des plus gros salaires de club, et de loin, avec des émoluments proches du million d'euros par an.

Son départ va donc permettre de diminuer symboliquement une masse salariale qui avait atteint sa limite aux yeux de la direction, mais aussi de permettre au Standard de terminer son mercato comme il l'entendait. Avec l'arrivée d'un attaquant rapide et mobile, avec lequel des discussions ont déjà commencé, ainsi que, éventuellement, un jeune milieu défensif pour suppléer les quelques absences d'Aiden O'Neill.

Le tout sans oublier les discussions toujours en cours entre l'Union et le Matricule 16 concernant un éventuel échange Bodart - Moris. Un échange qui ferait en sorte que Matthieu Epolo, parti avec les Diablotins disputer un match de qualification pour l'Euro U21 au Kazakhstan, ne serait plus assuré d'une place qui lui était promise à son départ, il y a quelques jours seulement. Trois jours restants, et ça va encore bouger, dans les bureaux de Sclessin.