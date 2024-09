Un petit nouveau chez les Diables : "C'est vrai qu'on ne me reconnaît pas souvent au restaurant"

Nouvelle tête, ce mardi, à Tubize : Arne Engels s'est adressé à la presse pour la première fois en tant que Diable Rouge. Un joueur peu connu du public francophone, mais qui a paru très à l'aise.

Fin d'été agitée pour Arne Engels (20 ans), qui était présent en conférence de presse ce mardi au centre national de Tubize pour la première fois. En effet, en plus d'une toute première "vraie" sélection chez les Diables Rouges, l'ancien jeune du Club de Bruges a décroché un transfert à 11 millions d'euros direction le Celtic Glasgow.

"Ce sont de sacrés moments pour moi et de belles étapes", se réjouit Engels, qui avait tout de même déjà goûté à l'atmosphère des Diables puisque Domenico Tedesco l'avait intégré au groupe A en tant que "réserve" avant l'Euro 2024.

Je ne viens pas ici pour réclamer de jouer à un poste en particulier !

"C'était déjà très beau pour moi. Bien sûr, j'aurais pu aller à l'Euro, il y avait une place, c'est vrai, mais ce n'était pas une déception", assure Arne Engels. "J'avais déjà pu apprendre beaucoup en étant aux côtés du groupe". Désormais, le voilà Diable à part entière... mais dans quel rôle ?

Arne Engels, inconnu en Belgique ?

"Je dirais que mon meilleur poste est au milieu de terrain, c'est là que je me sens le mieux. Mais je suis heureux d'être là, c'est ce qui compte. Je ne viens pas pour réclamer de jouer où que ce soit, c'est le coach qui décidera ça", sourit le médian du Celtic. "Si je suis nerveux ? Non, car où que vous jouiez, à Bruges, en Allemagne, au Celtic, il y a de la pression. J'ai prouvé que je savais la gérer, je ne ressens aucune pression".

Tedesco a assuré qu'il allait "essayer" des choses, et Engels pourrait donc obtenir du temps de jeu, que ce soit au back ou dans l'entrejeu. De quoi aussi le faire un peu mieux connaître en Belgique. "Je ne me préoccupe pas trop qu'on parle de moi ou non. Ce qui compte, c'est que je réponde présent sur le terrain", relativise-t-il.

"Mais c'est vrai que je peux aller au restaurant sans qu'on me reconnaisse", rigole ensuite Engels. "Ca ne me déplaît pas.Je ne sais pas si ça va changer avec cette sélection, mais si c'est le cas, ça me va aussi, c'est le jeu".