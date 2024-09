La Gantoise déforcée durant ce mercato ? Wouter Vrancken répond et envoie un message à sa direction

La Gantoise a réalisé une nouvelle acquisition offensive. Avec Zalan Vancsa, un septième renfort est arrivé chez les Buffalos. Se passera-t-il encore quelque chose lors de la dernière journée du mercato ?

Après Gudjohnsen, Dean, Delorge, Ito, Varela et Araujo, c'est maintenant Vancsa qui rejoint les rangs des Buffalos. Un ailier supplémentaire pour Wouter Vrancken.

Avec les départs de Tissoudali, Hong et Fernandez-Pardo, l'équipe a perdu beaucoup de puissance offensive. La question qui se pose est donc de savoir s'il faut encore recruter un attaquant de pointe dans les derniers jours du mercato ?

"Avons-nous suffisamment d'attaquants pour entamer la saison ? Il est important de remettre les attaquants actuels sur la bonne voie et de ne pas trop se soucier d'en avoir un de plus", a déclaré Vrancken plus tôt cette semaine après le match contre l'Antwerp.

Encore des renforts à La Gantoise ?

"Nous devons leur donner confiance à tous pour trouver une bonne dynamique. Un entraîneur a toujours envie d'ajouter quelque chose et je m'attends à ce qu'il y ait encore une arrivée offensive", avait-il déjà laissé entendre.

Le marché des transferts se clôt en Belgique le vendredi 6 septembre à 23h59. Reste donc à voir si La Gantoise parviendra à conclure une dernière affaire de dernière minute....