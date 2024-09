Attendu au tournant, Domenico Tedesco veut avant tout "prendre du plaisir" : "La pression ? Je ne la ressens pas"

La Belgique affrontera Israel ce vendredi en Ligue des Nations. Un nouveau test pour Domenico Tedesco après son Euro compliqué;

La Belgique est désormais loin de sa fameuse génération dorée, dont quasiment tous les joueurs ont pris leur retraite ou ne sont plus sélectionnés.

La transition est évidemment tout sauf facile, comme l'ont d'ailleurs prouvé les résultats des Diables Rouges, surtout lors du récent Euro en terres allemandes.

Deux mois après l'Euro, Domenico Tedesco a retrouvé son groupe. En conférence de presse, il a évoqué la pression qui pèse sur ses épaules.

"Honnêtement, je ne ressens pas de pression. Même pas pendant et après l'Euro. je me mets la pression moi-même. Je prends plaisir à travailler avec ce groupe. Si je ne m'amuse plus, c'est mauvais signe", relate La Dernière Heure.

Il est également revenu sur son mea culpa adressé à ses joueurs après l'Euro. "Si je l'ai répété ? Non. Je n'ai pas dû le répéter parce que le sentiment à l'intérieur du groupe était positif. Les joueurs sont les seuls à pouvoir me juger. Je vais toujours protéger mes joueurs et mon staff."

"Je suis très heureux avec eux. Je suis assez critique envers moi-même. On peut faire mieux que ça, et moi aussi, je peux faire mieux. Mais on a tourné la page après la conférence de presse de la semaine passée, où j'ai été très honnête et ouvert."