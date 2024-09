Officiel : Denis Eckert Ayensa est un Rouche, joli coup du Standard !

Quand on a pas de moyens, il faut avoir des idées, et le Standard n'en aura pas manqué dans ce mercato. Le prêt de Denis Eckert Ayensa en provenance de l'USG est officiel.

Le Standard va être très actif dans cette dernière journée de mercato. Alors que le prêt de Grejohn Kyei au Sporting Charleroi vient d'être officialisé (lire ici), le Matricule 16 accueillera cette saison Dennis Eckert Ayensa (27 ans) en prêt depuis l'Union Saint-Gilloise.

Un prêt qui s'est dessiné cette semaine, alors que le Standard se cherchait des renforts offensifs. Initialement, Eckert avait été cité, avant que ce soit finalement Andi Zeqiri qui paraisse le plus proche de rejoindre Sclessin.

Tout cela restait lié à Charleroi, puisque Zeqiri avait refusé le Mambourg ; finalement, Grejohn Kyei a été prêté au RCSC... ce qui laissait la place au sein du noyau d'Ivan Leko pour recruter non pas un, mais deux attaquants.

DEA will spend the rest of the season at Sclessin. 🫡 pic.twitter.com/QWk6evn0Eh — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 6, 2024

Et donc, en attendant l'officialisation du prêt d'Andi Zeqiri en provenance du Racing Genk, c'est d'abord celui de Dennis Eckert Ayensa qui a été annoncé par l'Union Saint-Gilloise. Un prêt avec option d'achat pour le Standard, précise l'USG.

Eckert a disputé 3 matchs cette saison en Pro League et inscrit un but ; la saison passée, il s'était imposé comme l'un des attaquants les plus importants du noyau avec 11 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Un renfort de choix pour les Rouches.