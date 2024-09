Surprenant : sur le départ, un jeune d'Anderlecht refuse finalement son transfert !

En début de saison dernière, Lars Montegnies avait impressionné sous les couleurs de Courtrai. Le jeune milieu de terrain, même pas âgé de 18 ans, avait commencé en tant que titulaire.

Très vite, le RSC Anderlecht n'a pas hésité et a sauté les occasions. Après seulement trois matchs en professionnel, Montegnies signait au RSCA.

Mais chez les Mauves, Montegnies n'a pas eu le temps de jeu qu'il espérait. Il n'a été titularisé qu'à deux reprises chez les Futures, ne cumulant que 360 petites minutes.

Cet été, un club de Pro League s'est alors intéressé fortement à lui : le Beerschot. Montegnies était d'ailleurs très proche d'y signer en cette fin de mercato.

Mais, comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, le deal aurait finalement capoté. Montegnies aurait refusé l'offre du Beerschot, qui comptait d'abord le faire jouer chez ses U23.

