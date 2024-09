Il évolue aujourd'hui dans un club mythique après s'être relancé à Anderlecht : "Je n'ai jamais douté"

Le Sporting était une étape intermédiaire pour le joueur qui a depuis pris de la bouteille et rejoint le top cette saison.

Joshua Zirkzee est un joueur avec une mission : devenir titulaire chez les Oranjes et évoluer dans le top du football européen voir mondial. Son transfert de Bologne à Manchester United cet été l'a lancé dans sa course.

Après la Bosnie-Herzégovine, les Pays-Bas joueront contre l'Allemagne mardi. L'attaquant espérait obtenir une place de titulaire pour l'un de ces deux matches. Et c'est chose faite, car l'ancien Anderlechtois a débuté contre la Bosnie-Herzégovine.

"Quitter le Bayern m'a fait quelque chose. On ressent alors la pression de devoir montrer que l'on est capable de réussir. Depuis, je vis vraiment pour le football, je surveille mon alimentation et je mets tout en place sur le plan mental", s'est confié le Néerlandais à De Telegraaf.

Proche de ses objectifs

"Au Bayern, j'étais encore jeune. Maintenant, j'ai plus d'expérience, plus de matches dans les jambes. Je pense que j'ai gagné en maturité. Je prends les choses beaucoup plus au sérieux qu'au Bayern", poursuit Zirkzee qui se relançait bien à Anderlecht, après un premier prêt à Parme, avant de progressivement gravir les échelons.

Les efforts ont fini par payer : "Je n'ai jamais eu de doutes. J'ai toujours eu le soutien de ma famille et de mes amis, présents dans les moments les plus difficiles", conclut-il.