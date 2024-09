Le RWDM signe encore un joueur venu des réseaux de John Textor

Le RWDM a ponctué son mercato par une nouvelle arrivée en provenance des réseaux de John Textor. Vitor Hugo Morais de Oliveira, dit Sapata, a rejoint Molenbeek.

Sapata (21 ans) aura été l'ultime recrue du RWDM dans ce mercato estival, qui s'est terminé ce vendredi à minuit.

De son vrai nom Vitor Hugo Morais de Oliveira, cet ailier débarque... de Botafogo, l'un des clubs de John Textor, devenu un véritable partenaire préférentiel pour le RWDM.

Sapata a signé jusqu'en 2026 au Stade Machtens. Ailier droit, il évoluait jusqu'ici avec les U20 de Botafogo et va donc devoir passer un palier pour progresser en Europe.

Avec l'équipe U20 brésilienne, Sapata a inscrit 7 buts en 17 rencontres. Il était auparavant formé à Taubaté, un club régional brésilien.

"Je suis très heureux de rejoindre le RWDM, un club qui grandit chaque année et qui a un grand projet. J'espère aider l'équipe à atteindre ses objectifs et avoir une saison pleine de victoires et d'accomplissements", déclare Sapata.