Officiel : les Francs Borains attirent un ancien talent de Genk qui arrive de Serie A

Le jeune attaquant belge tentera de relancer sa jeune carrière en Challenger Pro League.

Sekou Diawara signe son retour dans notre pays. L'ancien joueur de Genk a fait ses adieux à l'Udinese et rejoint les Francs Borains. Le club wallon a annoncé l'arrivée de l'attaquant de 20 ans qui a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison.

Considéré comme un grand talent au Racing, le puissant gaucher quittait le Limbourg après quatre buts pour le compte de Jong Genk en Challenger Pro League pour s'engager à l'Udinese au début de l'année 2023.

Il n'a cependant pas réussi à s'imposer en Italie et a été prêté au Beerschot pour une demi-saison l'année dernière. Au Kiel non plus il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, inscrivant un seul but en six matches. Il tentera désormais de se relancer en Belgique, dans un championnat qu'il connait bien.

"Après deux saisons compliquées, je veux vraiment me relancer et les Francs Borains ont décidé de m’offrir cette chance en me faisant confiance. L’objectif est de finir le plus haut possible en remportant le plus de matchs. J’espère également poursuivre ma progression tout en accumulant un maximum de temps de jeu", a indiqué le joueur sur le site officiel de son nouveau club.