Deschamps va changer les choses face à la Belgique : "J'ai choisi ce cap et j'assume les conséquences"

Didier Deschamps voit la Ligue des Nations comme une sorte de "laboratoire" avant la Coupe du Monde 2026. Face à l'Italie, cela lui a peut-être coûté cher, mais il ne s'en préoccupe pas trop.

Entre la demi-finale de la France à l'Euro 2024 et le premier match de Ligue des Nations contre l'Italie, Didier Deschamps avait décidé de changer les choses. Deux changements par ligne, six titulaires différents par rapport à l'élimination face à l'Espagne : un renouvellement qui n'a pas payé, puisque les Bleus se sont inclinés (1-3).

"J'ai annoncé clairement le cap fixé pour ces deux matchs, et même pour les six matchs de Ligue des Nations. Ils doivent servir à incorporer de nouveaux joueurs et à leur donner du temps de jeu", assumait Deschamps ce dimanche en conférence de presse au Groupama Stadium de Lyon.

"Comme on a encaissé trois buts, on peut dire que nous avons eu des soucis défensifs. Bien sûr, si j'avais aligné le quatre arrière qui a disputé l'Euro, peut-être - je dis bien peut-être - que ça aurait amené plus de sécurité derrière", reconnaît ensuite le sélectionneur des Bleus. "Mais si c'est pour prendre des joueurs et leur faire jouer, comme ça a été un peu le cas pendant l'Euro, 5-10 minutes...".

La France sera encore différente ce lundi

Un peu à l'image de Tedesco, Deschamps veut donc entamer une tournante et un renouvellement de son noyau. "J'en assume les conséquences. Sans que ce soit une excuse pour la mauvaise performance ou le résultat, mais cela donne des réponses. Michael Olise aurait aussi peut-être pu commencer plus graduellement, rentrer 15 minutes, par exemple, mais c'est bien qu'il ait pu débuter un match".

Les choses auraient été différentes si cette trêve internationale avait été consacrée aux qualifications pour le Mondial 2026, mais la Ligue des Nations n'a clairement pas le même lustre. "C'est sûr que si le calendrier avait été différent et que nous disputions des qualifications de Coupe du Monde, je n'aurais pas choisi ce cap-là", confirme Didier Deschamps. "Mais j'ai choisi de le faire, j'estime qu'il faut passer par là, et je l'assume".

On s'attend donc à plusieurs changements, encore, dans le onze de base. Avec peut-être des retours, comme celui d'un Randal Kolo Muani en grande forme, de Jules Koundé et Ousmane Dembélé montés au jeu vendredi ou de Dayot Upamecano présent en conférence de presse et quasi-assuré d'une place de titulaire. Pour le poste de gardien, Deschamps a laissé le suspens mais reconnu qu'il était "possible" que Mike Maignan aussi soit laissé au repos.