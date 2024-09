Domenico Tedesco n'expérimente pas : découvrez le onze des Diables contre la France

Les Diables Rouges s'aligneront encore avec ce qu'on peut appeler un onze "type" face à la France. Seule différence par rapport à Israël : le back gauche, Maxim De Cuyper étant absent.

Plusieurs pistes avaient été évoquées et on soupçonnait Domenico Tedesco de vouloir à nouveau voir Arthur Theate dans l'axe gauche de la défense.

Cela aurait amené Timothy Castagne à gauche. Mais finalement, Tedesco a décidé de replacer Arthur Theate au back gauche, comme avant la retraite de Jan Vertonghen.

C'est dès lors Zeno Debast qui est titulaire aux côtés de Wout Faes, tandis que Timothy Castagne évolue côté droit. Et pour le reste ? C'est simple : on prend les mêmes et on recommence. Onana, Tielemans et De Bruyne démarrent au milieu.

Devant, Jérémy Doku et Dodi Lukebakio sont encore alignés sur les flancs, et Loïs Openda est sans surprise titulaire devant.

Bref : Domenico Tedesco a bluffé, car s'il affirmait que cette Ligue des Nations pourrait être le moment d'expérimenter, il aligne le "meilleur onze" possible à chaque fois.