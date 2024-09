Incroyable : un match de P3 annulé en raison... d'une cyberattaque ?

Drôle d'histoire en provenance de P3 anversoise. Le match entre Turk Sport et Berchem B a été perdu par les premiers sur forfait... mais il s'agirait en réalité d'une cyberattaque.

Le club anversois de Turk Sport a-t-il été victime d'une cyberattaque ? C'est en tout cas ce qui ressortirait d'une histoire incroyable s'étant déroulée en P3 de la région anversoise. En effet, la rencontre entre Turk Sport et Berchem B prévue ce dimanche soir a été annulée... parce que le club local a déclaré forfait.

Via l'application de Voetbal Vlaanderen, un forfait aurait en effet été déclaré par Turk Sport, forfait qui a été notifié aux administrateurs et bien noté par la fédération flamande de football. La procédure est alors claire : les arbitres et adversaires ont été prévenus que le match n'aurait pas lieu.

Le Nieuwsblad rapporte qu'à Turk Sport, on tombe des nues. "Les trois personnes qui ont les accès d'admin à l'application ont reçu une notification vers 1h du matin. Mais aucun d'eux n'avait rien rempli", assure Mikael Bektas, joueur du club de P3.

Après avoir cru à une blague, Turk Sport estime désormais avoir été victime d'un piratage informatique ou une cyberattaque. Voetbal Vlaanderen confirme avoir reçu hier soir un message indiquant que Turk Sport demandait un forfait pour le match contre Berchem B. "

Les équipes peuvent le faire jusqu'à 3 heures avant le match", a déclaré Jorg Keldermans, président de Voetbal Vlaanderen. "Il est important pour nous d'informer nos arbitres". VV aurait tenté de contacter le club mais n'a pas eu de réponse et a donc déclaré le forfait. "Si Turk Sport soupçonne un acte criminel, nous leur suggérons de contacter la police".