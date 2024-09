Karel Geraerts sous pression à Schalke 04 ? Les relations avec son directeur technique seraient tendues !

Il y a du rififi à Schalke 04. Karel Geraerts est déjà sous pression après 4 journées de 2.Bundesliga.

Schalke 04 s'était maintenu de justesse en 2.Bundesliga la saison passée, Karel Geraerts ayant progressivement redressé la barre après son arrivée chez ce géant du football allemand en perdition. Cette saison, l'objectif était clair : jouer la montée en Bundesliga.

Et en ce début de saison, les choses ne se passent clairement pas comme prévu. Après 4 journées, Schalke 04 est 12e de 2.Bundesliga et n'est parvenu à remporter qu'un seul de ses quatre matchs. Pire : Bild révèle que des tensions existeraient entre Geraerts et sa direction.

On ne parle pas ici de Marc Wilmots, directeur sportif des Konigsblauen, mais bien de Ben Manga, directeur technique du club arrivé en poste en mai 2024. À la fois directeur technique, manager et directeur de la cellule de recrutement, Manga ne verrait pas Geraerts comme "son" entraîneur.

Geraerts et Manga en conflit

Ben Manga serait très insatisfait des choix de l'ex-entraîneur de l'Union notamment concernant les nouvelles recrues Felipe Sanchez et Martin Wasinski (arrivé de Charleroi). Geraerts les utilise en effet très peu alors qu'ils ont été amenés par le Guinéen.

Bild affirme que Ben Manga ne serait pas satisfait de la situation et aurait déclaré publiquement qu'il cherchait un successeur au coach belge. L'une des pommes de discorde concernerait Timo Baumgartl : mis de côté pour raisons disciplinaires, il a dû quitter le club sur décision de Geraerts, alors que Manga souhaitait le réintégrer.

Le choix du gardien pose également question. Karel Geraerts a opté pour Justin Heekeren (prêté la saison passée au Patro Eisden) au poste de n°1 au détriment de Thorben Hoffman, nouvelle recrue... amenée par Ben Manga.

Karel Geraerts, interrogé à ce sujet par la presse allemande, a déclaré ne "pas vouloir rentrer dans cette polémique". Un entraîneur qui gagne a toujours raison. Mais en ce moment, il ne gagne pas... et se retrouve donc sous pression.