Après être rentré de sélection, Maxim De Cuyper ne reviendra peut-être pas tout de suite avec Bruges

Maxim De Cuyper a quitté le groupe des Diables avant France-Belgique. Il a subi une blessure musculaire, et ne sera peut-être pas de retour immédiatement avec le FC Bruges non plus.

Maxim De Cuyper était titulaire contre Israël vendredi, mais n'a ensuite pas su enchaîner ce lundi face à la France. Il a quitté le groupe, souffrant des ischios-jambiers. Une grosse déception pour Domenico Tedesco qui espérait revoir le latéral du Club de Bruges en action, et a dû replacer Arthur Theate à gauche. De Cuyper, révélait le sélectionneur, avait ressenti une gêne à la cuisse durant l'entraînement. Le Nieuwsblad confirme : le défenseur brugeois souffre des ischio-jambiers. Ce ne serait cependant pas trop grave. Toutefois, Maxim De Cuyper pourrait ne pas revenir tout de suite sur les terrains avec le Club de Bruges. Il serait incertain pour le match de ce week-end face au KV Courtrai. MDC sera suivi cette semaine de près par le staff médical du FC Bruges, qui ne prendra forcément aucun risque au vu du programme très chargé qui attend les Gazelles en Europe et en championnat dans les mois à venir.