Surprenant : un dirigeant de Pro League s'excuse...après le mercato

STVV a présenté son nouveau coach, Felice Mazzu, ce lundi. Le club espère maintenant voir des améliorations par rapport à son très difficile début de saison.

Le STVV a très mal commencé la nouvelle saison. Le club est avant-dernier de Pro League après avoir pris un point lors des six premières journées.Le club a vendu beaucoup de piliers cet été et a ensuite attendu longtemps avant de recruter de nouveaux joueurs. Le Directeur sportif Andre Pinto s'est exprimé sur le mercato.

"C'est maintenant notre septième saison au STVV. Nous voulons toujours le meilleur pour le club. Nous donnons 110% de nous-mêmes chaque jour pour que tout se déroule comme prévu. Mais dans le football, on ne peut pas tout planifier comme on le voudrait", a-t-il commencé selon Het Belang van Limburg.

"Il faut savoir s'adapter. Pour les transferts, il est également important de rester dans notre budget. Nous ne voulons pas recruter n'importe quel joueur. Nous recherchons des joueurs avec des qualités que nous pouvons le mieux utiliser. Afin de pouvoir continuer à progresser", a-t-il ajouté.

Les supporters ont clairement exprimé leur mécontentement. "Ce n'était jamais notre intention d'attendre jusqu'au dernier moment pour nos transferts entrants. Mais la qualité a un coût. Surtout pour les joueurs offensifs. C'est pourquoi nous avons dû attendre si longtemps pour frapper", a poursuivi Pinto.

Enfin, il a également souligné qu'il comprend les supporters. "Je comprends que nos supporters n'apprécient pas ça. Nous non plus. Mais nous devons croire en ce que nous faisons et avoir confiance que nos nouveaux joueurs vont passer par un processus de croissance ici. Afin que le club puisse continuer à progresser."