Un jeune de Charleroi a trouvé son nouveau club

En manque de temps de jeu avec le Sporting de Charleroi, Mehdi Boukamir signe dans un club où le mercato est encore ouvert : le Paphos FC, en D1 chypriote. Le défenseur belgo-marocain est prêté avec option d'achat.

Boukamir espère retrouver du temps de jeu, une opportunité qui semblait compromise cette saison avec les Zèbres, où la concurrence est rude.

Formé au Sporting de Charleroi, le joueur a disputé 20 matchs en Pro League pour 1196 minutes de jeu.

Le natif de Jemeppe-sur-Sambre a rejoint l'équipe première du Sporting de Charleroi à l'été 2022 et cherchera désormais à s'imposer sous ses nouvelles couleurs à Chypre. Cet été, il a été médaillé de bronze avec le Maroc, aux Jeux Olympiques.

Mehdi Boukamir joins Pafos FC 🔵⚪️



The Moroccan sensation 🇲🇦 and bronze medalist 🥉 with @EnMaroc at the 2024 Paris Olympic Games, is here to bolster our defence.



Welcome Mehdi, let’s get to work! 💪🏽 pic.twitter.com/znH4jtRm3i