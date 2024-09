Une prise de responsabilités aussi inexistante sur le terrain qu'en dehors : cette fois c'est clair, le mal est bien profond, chez les Diables

Les Diables ont autant pris leurs responsabilités sur la pelouse qu'en dehors, au Groupama Stadium de Lyon. L'équipe nationale a manqué de vie et de personnalité sur le terrain, et obtenir la moindre réaction fut malheureusement impossible.

Ce lundi soir, les Diables ont livré une prestation fade, quasiment sans vie, à Lyon. Après un premier quart d'heure pourtant intéressant, la Belgique a été complètement dominée par la France, et s'en sort bien avec un déficit de deux buts seulement.

Dans les minutes suivant cette rencontre, on attendait, évidemment, des explications. Amadou Onana nous avait promis une Belgique plus libérée et plus portée vers l'offensive, en conférence de presse. On n'a pas pu voir tout ça, et la vive réaction de Kevin De Bruyne, qui remettait en cause l'implication de certains, le confirme : le problème est peut-être plus profond qu'il en a l'air.

Une prise de responsabilités aussi inexistante sur le terrain qu'en dehors

Dans la zone mixte du Groupama Stadium, nous avons donc impatiemment attendu, avec nos confrères. Cinq minutes, dix, quinze, vingt, trente, cinquante, une heure. Toujours rien. Une heure, c'est pratiquement le temps qu'il a fallu à De Bruyne, le premier à sortir du vestiaire, pour passer devant nous. Sans s'arrêter, assez logiquement, puisqu'il l'avait fait au micro de RTL Sports, en télévision, juste avant.

Mais ensuite, notre déception s'est confirmée. Impossible, absolument impossible d'obtenir la moindre réaction sur la rencontre. "On a eu quelques occasions, mais ils ont été plus efficaces que nous" a timidement lancé Amadou Onana, le seul et unique Diable à s'être arrêté, pendant 94 pauvres secondes.

Cette fois, l'état de crise est atteint

Parmi les supposés cadres, les joueurs censés porter le groupe, rien. Pas de réaction du meilleur Belge sur la pelouse, Casteels, lui aussi passé en télévision. Pas de réaction de Thomas Meunier, qui nous a logiquement expliqué qu'avec ses deux petites minutes de jeu, il ne se sentait pas très légitime pour répondre. Mais pour les autres supposés cadres de cette équipe, qui se revendiquent d'ailleurs comme tels, la prise de responsabilités a été aussi grande sur le terrain qu'en dehors : à savoir absolument inexistante.

Ce lundi soir, l'Union Belge et Domenico Tedesco ont probablement atteint un état de crise encore jamais rencontré depuis l'arrivée du sélectionneur, au mois de mars 2023. Un Domenico Tedesco qui semble de plus en plus lâché par son groupe, à l'image de la réaction de De Bruyne après le match, ainsi que celle de Tielemans à sa sortie. L'implosion semble plus proche que jamais.